Лавренов Афанасий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лавренов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6075. ЛАВРЕНОВ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л, Щегловск. у., Верхо-Томск. в., д. Кобели. Томск. Губсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 1 г. 3 м. 26 д. П. в. з. с. 8/ІІ—24.
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