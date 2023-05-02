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Хаританский Ицка Аронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хаританский
Имя
Ицка
Отчество
Аронов
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
Источник
Скан
Оригинальная запись
140732. ХАРИТАНСКІЙ, ИЦКА АРОНОВЪ. Мщ. г. Брацлава, 34 л., рд. въ с. Чуковѣ, Монастырск. в., Брацлав. у.; — Брацлавск. М. С. 4 уч. 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Сент. 909.

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