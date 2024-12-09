— Федор Капитонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Федор
- Отчество
- Капитонов
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39235. КАПИТОНОВЪ, ФЕДОРЪ (безъ фам.). Лиш. ос. пр. изъ к. Псков. у., Пикалихинск. в., д. Андрюшина, 26 л.; — Псков. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С. 26 уч. отъ 28 Окт. 908 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 18 Февр. 909. | 908 34300 1655 У. | 96 11421 1485 У. | 906 48686 169 М.
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