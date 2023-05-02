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Кудрявцев Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
15 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7237. КУДРЯВЦЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 16 л., б. г. Петрограда. Н. С. 19 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 15 февр. 923.

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