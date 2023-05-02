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Кривилев Кондратий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривилев
Имя
Кондратий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7044. КРИВИЛЕВ КОНДРАТИЙ ПЕТРОВИЧ, 65 л., Елабужск. к., Трехсвятск. в., с. Гари, Н. С. 2 уч. Елабужск. к., Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 14 июля 923.

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