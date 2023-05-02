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Шмелев Евдоким Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шмелев
Имя
Евдоким
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
25 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
12180. ШМЕЛЕВ, ЕВДОКИМ ПЕТРОВИЧ, 52 л. Гр. Медынск. у., Троицк. в., д. Дубининой; — Н. С. 6 уч. Медынск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 25 марта 920. | 913 130269 2 ч. 1655 У. | 910 13605 1 Ч. 1655 У. | 905 93379 170¹ М.

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