Булгаков Григорий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булгаков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37941. БУЛГАКОВЪ, ГРИГОРІЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Щигров. у., Расховецк. в., д. Вышне-Гурово-Сребнаго, 22 л., рд. въ г. Щигрихъ; — Екатеринослав. О. С. (во 2 р.), 114, 133, 134, 135, 152 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. №61899, каторж. раб. 7 л. Исп. 10 Мая 905, счит. ср. съ 16 Сент. 904. | 98 75629 169 М.
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