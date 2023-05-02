Тюльпин Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюльпин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12239. ТЮЛЬПИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 25 л., Нижегородск., г., б. Ардатовск. у., Славицк. в. и с. Н. С. 1 уч. Коломенск у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г и пор. пр. 3 г П. В. З. С.. 11/ѴІІ—23.
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