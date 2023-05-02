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Баладин Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баладин
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
10 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
13019. БАЛАДИН, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 43 л. Гр. Рузск. у., Моревск. в., с. Крюкова; — Н. С. Пресненск. р. Новинск. отд. г. Москвы. Дача взятки, пр. р. 3 г. Осужд. 10 июня 920.

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