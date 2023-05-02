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Пермяков Алексей Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пермяков
Имя
Алексей
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7554. ПЕРМЯКОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ, 34 л., Канск. у , Н-Ингашевск. в., д. Павловки. Енисейск. Губсуд Ст. 144, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 29 нояб. 923.

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