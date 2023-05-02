Каспржак Юзеф Людвиков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каспржак
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Людвиков
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83014. КАСПРЖАКЪ, ЮЗЕФЪ ЛЮДВИКОВЪ. Приг., напеч. въ 910 г. № 51740, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 51741, счит. пост. по слож. съ наказ. по приг. Варшав. С. П. отъ 10 Февр. 903 г. (152, 271 и 2 ч. 286 У., арестъ 2 н.). | 21 Дек. 906 г., Варшавск. С. П., 1655 У., арест. отд. 2 г. | 905 47303 172 М. | 97 87636 1489 У. | 903 40362 1655 У. | 92 31827 170 М. | 902 81025 170 М.
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