Крамеров Перец Вульфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крамеров
- Имя
- Перец
- Отчество
- Вульфов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83706. КРАМЕРОВЪ, ПЕРЕЦЪ ВУЛЬфовъ (онъ же Крамаревъ), 31 г. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Черкассъ; — Витеб. О. С., 2 Марта 911, 3 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 5 л. Исп. 7 Мая 911. | 909 25626 1647 У. | 99 48399 1655 У. | 8 Нояб. 906 г. Могилевск. О. С., 1647 У., арест. отд. 1 г. | 15 Окт. 903 г. Военн. С въ г. Брестъ-Литовскѣ, 1647 У. и Воин. У., арест. отд. 2 г. и 8 м. | 900 19362 172 М. | 98 7613 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.