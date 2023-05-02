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Тышковский Федор Венедиктов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тышковский
Имя
Федор
Отчество
Венедиктов
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 474
Источник
Скан
Оригинальная запись
154778. ТЫШКОВСКіЙ, ФЕДОРЪ ВЕНЕдиктовъ, Мщ. г. Звенигородка, 18 л., рд. въ г. Екатеринославѣ; — Кіевск. О. С., 2 п. 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 29 Окт. 909. | 908 93386 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 95585, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 24746.

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