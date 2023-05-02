Евсеев Василий Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евсеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4287. ЕВСЕЕВ ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ, 29 л., Рязанск. у., Бахмачеевск. в., д. Маточкино. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 1, 108, 114 ч. 2, и 116, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 марта 923.
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