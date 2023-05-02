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Евсеев Василий Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евсеев
Имя
Василий
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
11 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4287. ЕВСЕЕВ ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ, 29 л., Рязанск. у., Бахмачеевск. в., д. Маточкино. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 1, 108, 114 ч. 2, и 116, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 марта 923.

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