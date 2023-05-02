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Нарушевич Виктория Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нарушевич
Имя
Виктория
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
06 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
9445. Нарушевич Виктория Антоновна, 26 л., Витебск. г., Дриссенск. у., Продруевск. в., д. Третий Совинец. Ленинградск. Губсуд. Ст. 116, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6 авг. 926.

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