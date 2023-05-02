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Рак Иоганн Иоганнесович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рак
Имя
Иоганн
Отчество
Иоганнесович
Дата исполнения приговора
06 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
28059. РАК, ИОГАНН ИОГАННЕСОВИЧ, 30 л. Гр. Голо-Карамышск. у., с. Н.-Николаевки; — Р. Т. Трудком обл. немц. Повол. Дезерт., лиш. св. 8 л. Исп. 6 авг. 920.

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