Баранов Петр Иннокентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иннокентьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 392. Баранов Петр Иннокентьевич, 22 л., Иркутск г., Зиминск. у., Балаганск. в., д. Бараново. Н. С. 3 уч. Зиминск. у. Ст. 88, лищ. св. 6 м. П. в. з. с. 9/ѴІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.