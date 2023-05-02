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Корзун Болеслав Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корзун
Имя
Болеслав
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6519. КОРЗУН БОЛЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, 36 л., Рд. в. Виленск. г., Лидск. у. и в., д. Плясевичи, Воронежск. Губсуд, Ст. ст. 140, 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. 6 м. 20 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 9 дек. 923.

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