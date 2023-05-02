Шкурный Кирилл Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шкурный
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30550. ШКУРНЫЙ, КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ, 50 л. Гр. Кокчетавск. у., Дмитриевск. в., с. Сотниконского; — Н. С. 6 уч. Кокчетавск. у. Самогон., лиш. св. 6 м. Исп. 10 июля 920.
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