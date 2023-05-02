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Тупалов Никифор Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тупалов
Имя
Никифор
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
09 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
36180. ТУПАЛОВЪ, НИКИФОРЪ НИКИФОровъ (Никаноровъ) (онъ же Тупило). Лиш. ос. пр. изъ к. Новогригорьев. у., в. и с. Петровскаго, 24 л.; — Харьков. С. П. (во 2 р.), 133, 134, 135, 152, 9, 2 ч. 1459 и 1634 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. №№ 91722 и 44385 и 900 г. № 110064, каторж. раб. 30 л. Исп. 9 Марта 905. | 98 78629 229 У.

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