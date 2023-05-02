Зыгирт Петр Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зыгирт
- Имя
- Петр
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38740. ЗЫГИРТЪ, ПЕТРЪ КАРЛОВЪ. Лит. ос. пр. изъ к. Бендин. у., гм. Войковице-Косцельне. д. Лабендзская, 20 л.; — Кѣлецк. О. С., 152, 1629 и и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Сей приг. поглощенъ приг. Варшавск. Воен. О. С., отъ 26 Мая 908 г. (за грабежъ, каторж. раб. 20 л.),
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