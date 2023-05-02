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Жарский Павел Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жарский
Имя
Павел
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4590. ЖАРСКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 23 л., б. Минск. г. Слуцк. у., Стародвинск. в. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. «з», лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 февр. 923.

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