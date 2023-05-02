Захарова Еликонида Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захарова
- Имя
- Еликонида
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4892. ЗАХАРОВА ЕЛИКОНИДА АЛЕКСЕЕВНА, 25 л., Устюгск. у., Целаковск. в., д. Тимонино. Н. С. 7 уч. Устюгск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 21 опр. 923.
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