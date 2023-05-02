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Бельцев Семен Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бельцев
Имя
Семен
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
552. Бельцев Семен Иванович, 28 л., Томск. окр., Мариинск. р., с. Благовещенки. Н. С. 18 уч., Томск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8/Ѵ—26.

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