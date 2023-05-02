Каменский-Карасев Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каменский-Карасев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4054. КАМЕНСКИЙ-КАРАСЕВ (он же КОЧКИН, он же ЛЯПИН, он же СКАЧКОВ) ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л., Валдайск. у., Ново-Троицкой в., д. Новая. Ленинградск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 5/ѴІІ—24.
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