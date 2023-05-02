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Бондарев Иван Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарев
Имя
Иван
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130197. БОНДАРЕВЪ, ИВАНЪ ВлАДИміровъ. К. Одесск. у., Тузловск. в., с. Троицкаго, 20 л.; — З. Н. 5 уч. Одесск. у. 17 Апр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 909.

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