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Адамсон Гендрик Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамсон
Имя
Гендрик
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
44706. АДАМСОНЪ, ГЕНДРИКЪ ИВАНОВЪ. К. Пернов. у., Кайсмаск. в., 29 л.; — Рижск. О. С. 134, 135, 13 и 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест., отд. 8 м. Исп. 23 Мая 905.

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