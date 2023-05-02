Зарубнев Яков Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зарубнев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1928
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4865. ЗАРУБНЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 45 л., Красно-Баковск. у., Вахромеевск. в. Нижегородск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 ноября 928.
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