Бондарь Никита Севастьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарь
- Имя
- Никита
- Отчество
- Севастьянов
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130213. БОНДАРЬ, НИКИТА СЕВАСТЬЯНОВЪ. К. Борисов. у., Велятичск. в., д. Сморокъ, 28 л.; — Минск. О. С. 1 Сент. 909, 12, 13, 16 и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 87938, тюр. 4 м. Исп. 19 Окт., счит. ср. съ 19 Іюня 909.
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