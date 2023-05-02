Яновская Харитина Никитина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яновская
- Имя
- Харитина
- Отчество
- Никитина
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 541
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156551. ЯНОВСКАЯ, ХАРИТИНА НИкитина (она же Пѣшкова). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кіева, 27 л., рд. въ в. и м. Ржищевѣ, Кіев. у.; — Кіев. О. С., 134, 135 и 8 ч. 1655 У., тюр. 3 г. Исп. 27 Авг. 909. | 908 26516 172 М. | 96 62317 1655 У. | 902 90560 1655 У. | 95 34832 169 М. | 99 29741 1655 У. | 95 21038 169 М. | 96 62318 1655 У. | 94 80968 169 М.
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