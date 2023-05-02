Иванов Владимир Геннадиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Геннадиевич
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5108. ИВАНОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ, 21 г., б. г. Петрограда. Тамбовск. Губсуд Ст. ст. 113 ч. 1, 116, лиш. св. 2 г. Исп. 22 сент. 923.
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