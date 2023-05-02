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Иванов Владимир Геннадиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Владимир
Отчество
Геннадиевич
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5108. ИВАНОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ, 21 г., б. г. Петрограда. Тамбовск. Губсуд Ст. ст. 113 ч. 1, 116, лиш. св. 2 г. Исп. 22 сент. 923.

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