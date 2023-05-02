Дубышкин Ион Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубышкин Ион Андреев

Дубышкин Ион Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубышкин
Имя
Ион
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
27 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46594. ДУБЫШКИНЪ, ІОНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Тамбов. у., Княже-Богородицк. в., с. Сухотиновки, 29 л.; — 3. Н. 3 уч. Тамбов. у., 154 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 27 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close