Дубышкин Ион Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубышкин
- Имя
- Ион
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46594. ДУБЫШКИНЪ, ІОНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Тамбов. у., Княже-Богородицк. в., с. Сухотиновки, 29 л.; — 3. Н. 3 уч. Тамбов. у., 154 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 27 Апр. 905.
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