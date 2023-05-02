Красюков Дмитрий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красюков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7006. КРАСЮКОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 27 л., б. г. Царицына, б. Царицынск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш, св. 10 л., Исп. 24 сент. 923.
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