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Красюков Дмитрий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красюков
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7006. КРАСЮКОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 27 л., б. г. Царицына, б. Царицынск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш, св. 10 л., Исп. 24 сент. 923.

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