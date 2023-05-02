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Бутримовичь Марьяна Мартинова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутримовичь
Имя
Марьяна
Отчество
Мартинова
Дата исполнения приговора
08 март 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130479. бутримовичь, марьяна Мартинова. Мщ. окол. Кульни, Сѣдлисск. в., Ошмянск. у., 42 л.; — З. Н. 6 уч. Ошмян. у., 169, 1 п. 170 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Марта 908.

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