Бутримовичь Марьяна Мартинова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутримовичь
- Имя
- Марьяна
- Отчество
- Мартинова
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130479. бутримовичь, марьяна Мартинова. Мщ. окол. Кульни, Сѣдлисск. в., Ошмянск. у., 42 л.; — З. Н. 6 уч. Ошмян. у., 169, 1 п. 170 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Марта 908.
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