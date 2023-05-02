Ивлиев Василий Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивлиев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5243. ИВЛИЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 24 л., Подольск. у., Молодинск. в., д. Змеевка. Орловск. Губсуд. Ст. 92, лиш. св. 2 г. Исп. 3 августа 923.
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