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Левин Максим Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левин
Имя
Максим
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
7989. ЛЕВИН МАКСИМ АРХИПОВИЧ, 34 л., Елатомск. у., Подболотск. в., с. Б. Прудищ. Рязанск. Губсуд. Ст. 106 ч. 2, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 22 дек. 923.

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