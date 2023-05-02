Мартенс Генрих Францевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартенс
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Францевич
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8785. МАРТЕНС ГЕНРИХ ФРАНЦЕВИЧ, 32 л., Самарск. у., Костантиновск. в., с. Орлова. Самарск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 1 марта 923.
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