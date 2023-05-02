Алекпер-Оглы Наги
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алекпер-Оглы
- Имя
- Наги
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44766. АЛЕКПЕРЪ-ОГЛЫ, НАГИ. Перс.-подд., 27 л.; — Эриван. О. С., 169 М., тюр. 1 м. Исп. 26 Янв. 904 (Вѣр.).
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