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Алекпер-Оглы Наги

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алекпер-Оглы
Имя
Наги
Дата исполнения приговора
26 январь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44766. АЛЕКПЕРЪ-ОГЛЫ, НАГИ. Перс.-подд., 27 л.; — Эриван. О. С., 169 М., тюр. 1 м. Исп. 26 Янв. 904 (Вѣр.).

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