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Кузнецов Тимофей Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Тимофей
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
27 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7373. КУЗНЕЦОВ ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 19 л., Новосильск. у., Паньковск. в., д. Темлово. Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 95, пор. пр. 2 г. Исп. 27 февр. 923.

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