Рожинский Иероним
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рожинский
- Имя
- Иероним
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86822. РОЖИНСКІЙ, ІЕРОНИМЪ, (внѣбр.), 41 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Блонск. у., гм. Скулы, д. Гржегоржевице, рд. въ г. Варшавѣ; — Варшавск. О. С., 11 Февр. 911, 152¹, 3 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 2 м. предв. заключ. Исп. 6 Іюня 911. | 909 69977 1 ч. 1655 У. | 907 г. Гм. С. 2 окр. Скерневицк. у., 170¹ М., т. 6 м. | 905 57208 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 101378. | 904 7995 169 М. | 901 42678 1659 У.
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