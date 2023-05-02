Дудников Николай Платонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудников
- Имя
- Николай
- Отчество
- Платонович
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4175. ДУДНИКОВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ, 20 л., Велико-Устюгск. у., Приводинск. в., д. Наледина. Сев.-Двинск. Губсуд. Ст. 85 ч. 3, лиш. св. 11 м. 25 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 15 июня 923.
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