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Стеценко Пантелеймон Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стеценко
Имя
Пантелеймон
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
06 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
12322. Стеценко Пантелеймон Яковлевич, 23 л., Новосибирск. г., Каменск. у., Завьяловск. в., с. Дубровина. В. Т. 19 Приморск. стр. корп. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 6 мар. 926.

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