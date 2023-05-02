Грибкова Елена Ильина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грибкова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Ильина
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100658. ГРИБКОВА, ЕЛЕНА ИЛЬИНА (она же Грижова, Гряпка и Дашкеръ). Адм.-сс. Канск. у., в. и с. Ирбейскаго, 69 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 1 уч. Канск. у., 169 М., тюр. 3 м. и 10 дн. Исп. 22 Мая 909. 89 68887 1655 У. | 86 67401 169 М. | 88 92144 169 М. | 86 19872 172 М. | 87 50161 1655 У. | 85 60992 169 М. | 87 38147 169 М. | 83 73264 169 М.
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