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Леонтьев Павел Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонтьев
Имя
Павел
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8050. ЛЕОНТЬЕВ ПАВЕЛ ОСИПОВИЧ, 24 л., Валдайск. у., Ильятинск. в. и д. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180, п. «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 окт. 923.

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