Леонтьев Павел Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонтьев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8050. ЛЕОНТЬЕВ ПАВЕЛ ОСИПОВИЧ, 24 л., Валдайск. у., Ильятинск. в. и д. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180, п. «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 окт. 923.
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