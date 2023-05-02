Балдин Николай Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балдин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 445. БАЛДИН, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 21 г. Гр. Кашинск. у., Матвеевск. в., д. Мамайки; — Н. С. 6 р-на Кашинск. у. Кража, лиш. св. 5 л., по амнист. от нак. освоб.
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