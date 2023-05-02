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Никитина Мария Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитина
Имя
Мария
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
02 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
17584. НИКИТИНА, МАРИЯ НИКИТИЧНА, 40 л. Гр. Новоторжск. у., Мошковск. в., д. Новгородской; — Н. С. 1 р. 6 отд. г. Петрограда. Продажа самог., лиш. св. 3 г. Исп. 2 авг. 920.

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