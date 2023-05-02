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Петров Алексей Петрозич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Алексей
Отчество
Петрозич
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7589. ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОЗИЧ, 67 л., Цивильск. у., Старо-Тябердинск. в , Ст. Кармалей. Чувашск. Облсуд. Ст. 75 ч. 2. лиш. св. 2 г. 4 м. и пор. пр 3 г. Исп. 24 дек. 923

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