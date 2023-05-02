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Сулик Александр Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сулик
Имя
Александр
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
29294. СУЛИК, АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ, 32 л. Гр. г. Поневежа; — Р. Т. г. Тулы. Кража, лиш. св. 8 л., с зач. 3 м. и 3 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 6 июня 920.

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