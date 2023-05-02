Еким Прокофий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еким
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46675. ЕКИМЪ, ПРОКОФІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Царан. Бѣлецк. у., Корнештск. в., с. Мегурели, 32 л.; — У. Чл. О. С., по Бѣлецк. у., 3 п. 170¹ М., тюр. 1½ г., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 20 Іюня 905.
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