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Яковлев Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 389
Источник
Скан
Оригинальная запись
13493. ЯКОВЛЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 51 г., Дорогобужск. у., Озерищенск. в., с. Жданова. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25/ІѴ—26.

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